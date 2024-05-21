ЕК: Евросоюз ещё не достиг полной независимости от России в энергетике

В ЕС пока не достигли полной независимости от России в энергетике, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

«Независимы ли мы полностью? Нет. Мы всё ещё импортируем какое-то количество (газа. — RT). Но мы больше не испытываем прежнего давления», — цитирует его ТАСС.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль отметила, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ведут себя как 13-летние подростки, а не как взрослые люди: они «хлопают дверью» и отгораживаются от окружающего мира.

В феврале об Анналене Бербок высказалась и представитель МИД России Мария Захарова, назвав её удивительно необразованной и недалёкой. Причиной стало заявление немецкого министра о том, что в Европе никто не верил, что санкции остановят Россию, когда их вводили, но «санкции — это важно». Захарова также призвала срочно «вернуть потерянный ум» главе германского внешнеполитического ведомства после её слов о Си Цзиньпине.