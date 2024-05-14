Politico: Венгрия не поддерживает угрожающие энергетике ЕС санкции против России
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«Мы проанализируем этот пакет, но не поддержим ничего, что может оказать негативное влияние на рынок газа в ЕС», — цитирует издание слова венгерского чиновника.
По словам собеседника газеты, вопросы о санкциях в сфере энергетики вызывают беспокойство.
В публикации отмечается, что Будапешт во время обсуждений нового пакета санкций на уровне послов ЕС высказал опасения по поводу мер в отношении газа, но отказался выступить против.
Ранее сообщалось, что в случае введения санкций против российского СПГ Евросоюз лишится пятой части от всего импорта газа.
О намерении ЕС включить в 14-й пакет антироссийских ограничений запрет на поставки СПГ в апреле заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём.