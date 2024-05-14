Politico: Венгрия не поддерживает угрожающие энергетике ЕС санкции против России

Венгрия не поддерживает антироссийские санкции, в том числе против сжиженного природного газа в рамках 14-го пакета ограничительных мер, которые могут оказать негативное влияние на энергетический рынок Евросоюза, пишет издание Politico.

«Мы проанализируем этот пакет, но не поддержим ничего, что может оказать негативное влияние на рынок газа в ЕС», — цитирует издание слова венгерского чиновника.

По словам собеседника газеты, вопросы о санкциях в сфере энергетики вызывают беспокойство.

В публикации отмечается, что Будапешт во время обсуждений нового пакета санкций на уровне послов ЕС высказал опасения по поводу мер в отношении газа, но отказался выступить против.

Ранее сообщалось, что в случае введения санкций против российского СПГ Евросоюз лишится пятой части от всего импорта газа.

О намерении ЕС включить в 14-й пакет антироссийских ограничений запрет на поставки СПГ в апреле заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём.