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Politico: Венгрия не поддерживает угрожающие энергетике ЕС санкции против России

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Венгрия не поддерживает антироссийские санкции, в том числе против сжиженного природного газа в рамках 14-го пакета ограничительных мер, которые могут оказать негативное влияние на энергетический рынок Евросоюза, пишет издание Politico.
Politico: Венгрия не поддерживает угрожающие энергетике ЕС санкции против России
  • Gettyimages.ru

«Мы проанализируем этот пакет, но не поддержим ничего, что может оказать негативное влияние на рынок газа в ЕС», — цитирует издание слова венгерского чиновника.

По словам собеседника газеты, вопросы о санкциях в сфере энергетики вызывают беспокойство. 

В публикации отмечается, что Будапешт во время обсуждений нового пакета санкций на уровне послов ЕС высказал опасения по поводу мер в отношении газа, но отказался выступить против.

Ранее сообщалось, что в случае введения санкций против российского СПГ Евросоюз лишится пятой части от всего импорта газа.

О намерении ЕС включить в 14-й пакет антироссийских ограничений запрет на поставки СПГ в апреле заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём. 

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