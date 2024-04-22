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РИА Новости: запрет на российский СПГ лишит ЕС пятой части всего импорта

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В случае введения санкций против российского СПГ со стороны европейских стран Евросоюз лишится пятой части от всего импорта газа.
РИА Новости: запрет на российский СПГ лишит ЕС пятой части всего импорта
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные европейской статистической службы.

Уточняется, что январе-феврале текущего года ЕС импортировал сжиженного природного газа на €7 млрд из девяти стран. Больше всего было импортировано из Соединённых Штатов — 48%, из России же ЕС получил до 19% всех поставок СПГ.

Третье место по поставкам занимает Алжир — 9%.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что ЕС намерен включить в 14-й пакет санкций против России запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ).

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