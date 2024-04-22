РИА Новости: запрет на российский СПГ лишит ЕС пятой части всего импорта

В случае введения санкций против российского СПГ со стороны европейских стран Евросоюз лишится пятой части от всего импорта газа.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные европейской статистической службы.

Уточняется, что январе-феврале текущего года ЕС импортировал сжиженного природного газа на €7 млрд из девяти стран. Больше всего было импортировано из Соединённых Штатов — 48%, из России же ЕС получил до 19% всех поставок СПГ.

Третье место по поставкам занимает Алжир — 9%.

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что ЕС намерен включить в 14-й пакет санкций против России запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ).