РИА Новости: запрет на российский СПГ лишит ЕС пятой части всего импорта
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Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные европейской статистической службы.
Уточняется, что январе-феврале текущего года ЕС импортировал сжиженного природного газа на €7 млрд из девяти стран. Больше всего было импортировано из Соединённых Штатов — 48%, из России же ЕС получил до 19% всех поставок СПГ.
Третье место по поставкам занимает Алжир — 9%.
Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что ЕС намерен включить в 14-й пакет санкций против России запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ).