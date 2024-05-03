RT в Telegram
Подпишись

Орбан: разговоры лидеров ЕС о войне в Европе показывают их реальные намерения

Короткая ссылка
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что разговоры лидеров Евросоюза о войне в Европе показывают их реальные намерения.
Орбан: разговоры лидеров ЕС о войне в Европе показывают их реальные намерения
  • AP

Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что война высокой интенсивности в Европе — больше не фантазия.

«Это не коммуникационные пузыри, а осуществление реальных политических намерений и размышлений», — сказал Орбан.

Он добавил, что Европа «играет с огнём» и ЕС балансирует на границе войны и мира.

Ранее Боррель признал, что разная реакция ЕС на украинский конфликт и ситуацию в секторе Газа дорого обошлась объединению в отношениях с разными странами.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западным политикам пора осознать и привыкнуть к мысли, что эпоха мира в Европе закончилась.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить