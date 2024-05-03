Орбан: разговоры лидеров ЕС о войне в Европе показывают их реальные намерения

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что разговоры лидеров Евросоюза о войне в Европе показывают их реальные намерения.

Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что война высокой интенсивности в Европе — больше не фантазия.

«Это не коммуникационные пузыри, а осуществление реальных политических намерений и размышлений», — сказал Орбан.

Он добавил, что Европа «играет с огнём» и ЕС балансирует на границе войны и мира.

Ранее Боррель признал, что разная реакция ЕС на украинский конфликт и ситуацию в секторе Газа дорого обошлась объединению в отношениях с разными странами.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западным политикам пора осознать и привыкнуть к мысли, что эпоха мира в Европе закончилась.