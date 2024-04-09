Боррель: возможность войны высокой интенсивности — больше не фантазия

Война высокой интенсивности в Европе — больше не фантазия, такое мнение высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Возможность войны высокой интенсивности в Европе — больше не фантазия. Мы совершенно обязаны сделать всё возможное, чтобы избежать этого. Чтобы сдержать противника, нам необходимы средства», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, необходим «оборонный механизм», для его финансирования он допустил возможность общих долговых обязательств стран союза.

Ранее Боррель на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину подчеркнул, что ЕС «не пойдёт умирать за Донбасс».

В начале апреля президент Польши Анджей Дуда отправил лидерам стран — членов НАТО письмо с предложением поднять расходы на оборону до 3% ВВП.