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Боррель: возможность войны высокой интенсивности — больше не фантазия

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Война высокой интенсивности в Европе — больше не фантазия, такое мнение высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель: возможность войны высокой интенсивности — больше не фантазия
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Возможность войны высокой интенсивности в Европе — больше не фантазия. Мы совершенно обязаны сделать всё возможное, чтобы избежать этого. Чтобы сдержать противника, нам необходимы средства», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, необходим «оборонный механизм», для его финансирования он допустил возможность общих долговых обязательств стран союза.

Ранее Боррель на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину подчеркнул, что ЕС «не пойдёт умирать за Донбасс».

В начале апреля президент Польши Анджей Дуда отправил лидерам стран — членов НАТО письмо с предложением поднять расходы на оборону до 3% ВВП.

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