Боррель заявил, что ЕС «не пойдёт умирать за Донбасс»
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«Не стоит пугать людей тем, что война неизбежна. Неизбежна необходимость поддержки Украины. Речь не идёт о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам, чтобы их не убивали за Донбасс, или не убивали в Киеве», — цитирует его РИА Новости.
При этом Макрон продолжает настаивать на отправке военных на Украину. Он называет своих союзников трусами за то, что они не хотят прислушиваться к его идеям.
Подробнее — в сюжете корреспондента RT Умаймы Иччар.