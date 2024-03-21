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Боррель заявил, что ЕС «не пойдёт умирать за Донбасс»

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RT
Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину подчеркнул, что ЕС «не пойдёт умирать за Донбасс».
Боррель заявил, что ЕС «не пойдёт умирать за Донбасс»
  • Gettyimages.ru

«Не стоит пугать людей тем, что война неизбежна. Неизбежна необходимость поддержки Украины. Речь не идёт о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам, чтобы их не убивали за Донбасс, или не убивали в Киеве», — цитирует его РИА Новости.

При этом Макрон продолжает настаивать на отправке военных на Украину. Он называет своих союзников трусами за то, что они не хотят прислушиваться к его идеям. 

Подробнее — в сюжете корреспондента RT Умаймы Иччар.

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