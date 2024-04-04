Дуда предложил НАТО поднять расходы на оборону до 3%

Президент Польши Анджей Дуда отправил лидерам стран — членов НАТО письмо с предложением поднять расходы на оборону до 3% ВВП.

Свою идею он обосновал расширением военного потенциала России.

«Я решил направить письмо всем лидерам стран НАТО, а также генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, где письменно сформулировано это предложение вместе с пояснением, для чего это повышение расходов и установление минимального порога в 3% ВВП необходимо», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Дуды, его письмо откроет новую долгую дискуссию на тему военных расходов.

Ранее СМИ писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложит создать фонд в $100 млрд для поставок оружия киевскому режиму.