Дуда предложил НАТО поднять расходы на оборону до 3%
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Свою идею он обосновал расширением военного потенциала России.
«Я решил направить письмо всем лидерам стран НАТО, а также генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, где письменно сформулировано это предложение вместе с пояснением, для чего это повышение расходов и установление минимального порога в 3% ВВП необходимо», — цитирует его РИА Новости.
По мнению Дуды, его письмо откроет новую долгую дискуссию на тему военных расходов.
Ранее СМИ писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложит создать фонд в $100 млрд для поставок оружия киевскому режиму.