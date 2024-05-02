Аналитик: Макрон пытается заработать политические очки на военном популизме

Опрошенные RT эксперты прокомментировали заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он не исключает возможности отправки военнослужащих на Украину.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, Макрон пытается заработать политические очки на военном популизме.

«(Он хочет. — RT) стать лидером, но лидерские качества у него все дутые. Нужно вспомнить фотографии Макрона, где он пытался стать боксёром. Потом он был футболистом и так далее. То есть это погоня за дешёвым популизмом — она колеблется на грани фола. Потому что отправка французских войск, а, скорее всего, речь идёт об иностранном французском легионе, может обернуться для Макрона политической смертью. Я думаю, он это понимает, но поиграть в игру, подёргать тигра за усы — это, видимо, тактика, которой Макрон и его окружение придерживаются», — пояснил специалист.

При этом Леонков подчеркнул, что если военнослужащий стоит в форме Франции с развевающимся французским стягом, то это не значит, что «снаряды или ракеты будут его огибать».

«Мы это не раз показали, и Макрон знает, что 147 военнослужащих (это последние опубликованные данные, сейчас, наверное, они больше) отправились во Францию далеко не с лавровыми венками», — подчеркнул собеседник RT.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин заявил, что относиться к таким заявлениям следует, как и к самому Макрону, — как к «кукареку» несерьёзному.

«Уже ясно совершенно, что этот политик не стоит в очереди за следующим президентством. Его будущее в лучшем случае бюрократа в Евросоюзе либо в НАТО. Но, скорее всего, он начнёт опять зарабатывать где-нибудь в финансовых институтах. Поэтому он уже говорит не как президент, тем более не как будущий президент, а просто для того, чтобы каким-то образом предотвратить обвальное падение своего рейтинга», — заключил он.

Ранее Макрон вновь заявил, что не исключает отправки войск на Украину.

В марте сообщалось, что Вооружённые силы России за время СВО уничтожили 147 французских наёмников на Украине.

В начале апреля в МИД России заявили, что Макрон играет с огнём, затевая дискуссию о военной интервенции на Украину.