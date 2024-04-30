Полянский: руководство международных организаций не реагирует на притеснения СМИ
Об этом пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что отсутствие реакции профильных международных организаций на не вписывающиеся в прозападные нарративы нарушения международных обязательств, преступлений и даже терактов против СМИ и журналистов, будь то на Украине, в западных странах, Прибалтике или Молдавии, говорят об ангажированности их нынешнего руководства и его неспособности добросовестно выполнять свой профессиональный долг.
Также Полянский заявил, что Киев открыто бравирует причастностью к убийствам российских журналистов.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что молчание ЮНЕСКО после убийства украинскими войсками военкора Семёна Ерёмина подрывает авторитет организации.