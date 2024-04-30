Полянский: руководство международных организаций не реагирует на притеснения СМИ

Руководства профильных международных организаций, которые не реагируют на случаи притеснения СМИ ангажированы, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что отсутствие реакции профильных международных организаций на не вписывающиеся в прозападные нарративы нарушения международных обязательств, преступлений и даже терактов против СМИ и журналистов, будь то на Украине, в западных странах, Прибалтике или Молдавии, говорят об ангажированности их нынешнего руководства и его неспособности добросовестно выполнять свой профессиональный долг.

Также Полянский заявил, что Киев открыто бравирует причастностью к убийствам российских журналистов.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что молчание ЮНЕСКО после убийства украинскими войсками военкора Семёна Ерёмина подрывает авторитет организации.