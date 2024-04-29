Мэр Киева Кличко призвал к усилению западной поддержки Украины в сфере ПВО

Мэр Киева Виталий Кличко призвал в интервью медиагруппе Funke к усилению западной поддержки Украины в области противовоздушной обороны.

«Нам нужно больше поддержки ПВО», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, Кличко отметил, что долгое одобрение США новой помощи Украине вызывает раздражение.

«Задержка поставок оружия связана с президентской избирательной кампанией в США. Но я рад, что мы снова получаем поддержку», — сказал Кличко.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны минимум семь систем ПВО Patriot, при этом месяц назад он говорил о пяти системах.

Также глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что США хотят убедить партнёров поделиться системами Patriot с Украиной.