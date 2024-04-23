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Матвиенко — о помощи США Киеву: это не имеет отношения к интересам Украины

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Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко подчеркнула, что решение Соединённых Штатов оказать помощь Киеву не имеет никакого отношения к интересам самой Украины.
Матвиенко — о помощи США Киеву: это не имеет отношения к интересам Украины
  • РИА Новости

Об этом политик сказала в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву.

«Конечно, никакого отношения к интересам Украины это не имеет», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее в Белом доме сообщили, что Вашингтон в скором времени выделит новый пакет военной помощи Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение палаты представителей США о помощи киевским властям ещё больше обогатит США и ещё больше разорит Украину.

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