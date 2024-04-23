Матвиенко — о помощи США Киеву: это не имеет отношения к интересам Украины
- РИА Новости
Об этом политик сказала в интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву.
«Конечно, никакого отношения к интересам Украины это не имеет», — подчеркнула Матвиенко.
Ранее в Белом доме сообщили, что Вашингтон в скором времени выделит новый пакет военной помощи Украине.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение палаты представителей США о помощи киевским властям ещё больше обогатит США и ещё больше разорит Украину.