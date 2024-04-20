Песков: решение США о помощи киевским властям ещё больше разорит Украину
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение палаты представителей США о помощи киевским властям ещё больше обогатит Соединённые Штаты и ещё больше разорит Украину.
- РИА Новости
Об этом он заявил агентству ТАСС.
Ранее сообщалось, что палата представителей США одобрила законопроект о выделении нового пакета помощи киевским властям.
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