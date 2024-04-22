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Белый дом: Байден пообещал Зеленскому скорое выделение нового пакета оружия

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Вашингтон в скором времени выделит новый пакет военной помощи Украине. Такое обещание Владимиру Зеленскому дал президент США Джо Байден.

Как сообщили в пресс-службе Белого дома, в понедельник, 22 апреля, Байден провёл телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого заявил, что новый пакет военной помощи Украине будет выделен сразу после того, как сенат конгресса США одобрит допфинансирование на нужды в сфере нацбезопасности.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что США решением о помощи Киеву окончательно похоронили экономику Украины.

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