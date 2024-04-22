Белый дом: Байден пообещал Зеленскому скорое выделение нового пакета оружия
Как сообщили в пресс-службе Белого дома, в понедельник, 22 апреля, Байден провёл телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого заявил, что новый пакет военной помощи Украине будет выделен сразу после того, как сенат конгресса США одобрит допфинансирование на нужды в сфере нацбезопасности.
Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что США решением о помощи Киеву окончательно похоронили экономику Украины.