Белый дом: Байден пообещал Зеленскому скорое выделение нового пакета оружия

Вашингтон в скором времени выделит новый пакет военной помощи Украине. Такое обещание Владимиру Зеленскому дал президент США Джо Байден.

Как сообщили в пресс-службе Белого дома, в понедельник, 22 апреля, Байден провёл телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого заявил, что новый пакет военной помощи Украине будет выделен сразу после того, как сенат конгресса США одобрит допфинансирование на нужды в сфере нацбезопасности.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что США решением о помощи Киеву окончательно похоронили экономику Украины.