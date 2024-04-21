WP: власти стран Европы отказываются конфисковать замороженные активы России
Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, европейский истеблишмент недоволен тем, что США настаивают на рискованных действиях, поскольку большинство активов находится в Европе. Поэтому ответные меры России затронут в первую очередь Старый Свет.
Ранее сообщалось, что палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не оставит это решение без ответа.