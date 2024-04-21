WP: власти стран Европы отказываются конфисковать замороженные активы России

Власти стран Европы отвергают возможность конфискации замороженных российских активов, поскольку этот шаг может нарушить международное право, подорвать доверие инвесторов к евро и вызвать ответные меры со стороны Москвы.

Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, европейский истеблишмент недоволен тем, что США настаивают на рискованных действиях, поскольку большинство активов находится в Европе. Поэтому ответные меры России затронут в первую очередь Старый Свет.

Ранее сообщалось, что палата представителей США приняла законопроект о конфискации активов России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не оставит это решение без ответа.