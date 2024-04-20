Байден подписал продление закона о слежке за иностранцами за пределами США
«Президент подписал закон «О реформировании разведки и безопасности Америки», который расширяет и изменяет раздел VII закона «Об иностранном разведывательном наблюдении», относящийся к иностранному сбору разведывательной информации», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что американские ЧВК вербуют в тюрьмах США представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для отправки в ряды ВСУ.
В ФБР отказались комментировать отправку на Украину членов наркокартелей.