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Байден подписал продление закона о слежке за иностранцами за пределами США

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В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден подписал законопроект о продлении закона о слежке за иностранцами за пределами Соединённых Штатов.

«Президент подписал закон «О реформировании разведки и безопасности Америки», который расширяет и изменяет раздел VII закона «Об иностранном разведывательном наблюдении», относящийся к иностранному сбору разведывательной информации», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что американские ЧВК вербуют в тюрьмах США представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей для отправки в ряды ВСУ.

В ФБР отказались комментировать отправку на Украину членов наркокартелей.

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