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Постпред Алжира пообещал вернуться в Совбез ООН с вопросом принятия Палестины

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Постоянный представитель Алжира при ООН Амар Бенджама пообещал, что страна вернётся в Совбез ООН с вопросом принятия Палестины в состав полноправных членов организации.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, подавляющая поддержка палестинской заявки посылает чёткий сигнал: Палестина заслуживает своего места среди членов ООН.

Бенджама также обратился к тем, кто не был в состоянии поддержать заявку: «мы надеемся, что мы поступим так в следующий раз, когда Совбез ООН рассмотрит вопрос принятия Палестины вновь».

«Да, мы вернемся — сильнее и громче. И нас поддержит подавляющее большинство Генеральной ассамблеи ООН, — отметил он.

Ранее Соединённые Штаты наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН, рекомендовавшего Генассамблее принять Палестину в состав организации в качестве полноправного члена.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты показали своё истинное отношение к палестинцам, проголосовав в Совбезе ООН против рекомендации принять страну в состав ООН.

МИД Египта выразил сожаление, что из-за использования США права вето Совбез ООН не смог принять резолюцию о признании Палестины членом организации.

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