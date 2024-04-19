Постпред Алжира пообещал вернуться в Совбез ООН с вопросом принятия Палестины

Постоянный представитель Алжира при ООН Амар Бенджама пообещал, что страна вернётся в Совбез ООН с вопросом принятия Палестины в состав полноправных членов организации.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, подавляющая поддержка палестинской заявки посылает чёткий сигнал: Палестина заслуживает своего места среди членов ООН.

Бенджама также обратился к тем, кто не был в состоянии поддержать заявку: «мы надеемся, что мы поступим так в следующий раз, когда Совбез ООН рассмотрит вопрос принятия Палестины вновь».

«Да, мы вернемся — сильнее и громче. И нас поддержит подавляющее большинство Генеральной ассамблеи ООН, — отметил он.

Ранее Соединённые Штаты наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН, рекомендовавшего Генассамблее принять Палестину в состав организации в качестве полноправного члена.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты показали своё истинное отношение к палестинцам, проголосовав в Совбезе ООН против рекомендации принять страну в состав ООН.

МИД Египта выразил сожаление, что из-за использования США права вето Совбез ООН не смог принять резолюцию о признании Палестины членом организации.