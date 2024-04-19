В Египте прокомментировали вето США на принятие резолюции по Палестине

МИД Египта выразил сожаление, что из-за использования США права вето Совбез ООН не смог принять резолюцию о признании Палестины полноправным членом организации.

Об этом сообщает ТАСС.

Как сказано в заявлении ведомства, Египет глубоко сожалеет, что из-за использования Вашингтоном своего права вето СБ оказался не в состоянии принять резолюцию в критический момент, когда палестинский вопрос требует от всех стран нести историческую ответственность в отношении прав палестинцев и их будущего.

Ранее Соединённые Штаты наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН, рекомендовавшего Генассамблее принять Палестину в состав организации в качестве полноправного члена.

Президент Палестины Махмуд Аббас осудил Соединённые Штаты за наложение вето на заявку Палестины.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты показали своё истинное отношение к палестинцам, проголосовав в Совбезе ООН против рекомендации принять страну в состав ООН.