Аббас: вето США на членство Палестины в ООН толкает регион к пропасти

Президент Палестины Махмуд Аббас осудил Соединённые Штаты за наложение вето на заявку Палестины на полноправное членство в ООН.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, политика Вашингтона представляет собой «вопиющую агрессию» против международного права и поощрение продолжения войны и геноцида против палестинского народа, что толкает регион всё дальше, «к краю пропасти».

Ранее Соединённые Штаты наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН, рекомендовавшего Генассамблее принять Палестину в состав организации в качестве полноправного члена.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты показали своё истинное отношение к палестинцам, проголосовав в Совбезе ООН против рекомендации принять страну в состав ООН.