Аббас: вето США на членство Палестины в ООН толкает регион к пропасти
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, политика Вашингтона представляет собой «вопиющую агрессию» против международного права и поощрение продолжения войны и геноцида против палестинского народа, что толкает регион всё дальше, «к краю пропасти».
Ранее Соединённые Штаты наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН, рекомендовавшего Генассамблее принять Палестину в состав организации в качестве полноправного члена.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты показали своё истинное отношение к палестинцам, проголосовав в Совбезе ООН против рекомендации принять страну в состав ООН.