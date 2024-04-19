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Дипломаты арабских стран покинули СБ ООН во время выступления постпреда Израиля

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Арабские делегации покинули зал Совбеза ООН, когда начал выступать постоянный представитель Израиля Гилад Эрдан.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что десятки дипломатов встали посреди заседания со своих мест в зале и направились к двум выходам по обе стороны от «стола-подковы» в Совбезе, не пожелав слушать Эрдана.

Ранее Соединённые Штаты наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН, рекомендовавшего Генассамблее принять Палестину в состав организации в качестве полноправного члена.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты показали своё истинное отношение к палестинцам, проголосовав в Совбезе ООН против рекомендации принять страну в состав ООН.

Президент Палестины Махмуд Аббас осудил Соединённые Штаты за наложение вето на заявку Палестины на полноправное членство в ООН.

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