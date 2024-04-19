Дипломаты арабских стран покинули СБ ООН во время выступления постпреда Израиля

Арабские делегации покинули зал Совбеза ООН, когда начал выступать постоянный представитель Израиля Гилад Эрдан.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что десятки дипломатов встали посреди заседания со своих мест в зале и направились к двум выходам по обе стороны от «стола-подковы» в Совбезе, не пожелав слушать Эрдана.

Ранее Соединённые Штаты наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН, рекомендовавшего Генассамблее принять Палестину в состав организации в качестве полноправного члена.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединённые Штаты показали своё истинное отношение к палестинцам, проголосовав в Совбезе ООН против рекомендации принять страну в состав ООН.

Президент Палестины Махмуд Аббас осудил Соединённые Штаты за наложение вето на заявку Палестины на полноправное членство в ООН.