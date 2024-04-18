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Риттер: Столтенберг лицемерит, когда называет Россию угрозой для Европы и НАТО

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире RT высказал мнение, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг лицемерит, когда называет Россию угрозой для стран Европы и НАТО.

«Будь Россия действительно угрозой для НАТО, ни для одной натовской страны и речи бы не было о том, чтобы поступиться своей критической инфраструктурой национальной безопасности, особенно средствами ПВО, в которых сейчас большая нехватка», — отметил Риттер. 

Экс-разведчик также прокомментировал заявление генсека НАТО, который призвал союзников выбирать не собственное вооружение, а помощь Вооружённым силам Украины.

Он отметил, что альянс рассматривает Украину в качестве решающего значения в вопросе нанесения вреда России.

Ранее Столтенберг выразил уверенность, что, выбирая между помощью украинским вооружённым силам и собственным вооружением, союзники по НАТО должны выбирать Украину.

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