Генсек НАТО призвал союзников выбирать не собственное вооружение, а помощь ВСУ
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Об этом Столтенберг сказал по итогам встречи с премьер-министрами Чехии, Нидерландов и Дании.
По его мнению, украинской армии необходимо ещё больше оружия.
«Поэтому, если союзники сталкиваются с выбором между тем, чтобы выполнять целевые показатели НАТО и поставлять дополнительную помощь Украине, я чётко заявляю: направляйте помощь Украине», — заявил генсек НАТО.
Ранее командующий объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль заявил, что украинские силы на передовой уступают в численности российской армии примерно в семь — десять раз.