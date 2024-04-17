Генсек НАТО призвал союзников выбирать не собственное вооружение, а помощь ВСУ

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил уверенность, что, выбирая между помощью украинским вооружённым силам и собственным вооружением, союзники по НАТО должны выбирать Украину.

Об этом Столтенберг сказал по итогам встречи с премьер-министрами Чехии, Нидерландов и Дании.

По его мнению, украинской армии необходимо ещё больше оружия.

«Поэтому, если союзники сталкиваются с выбором между тем, чтобы выполнять целевые показатели НАТО и поставлять дополнительную помощь Украине, я чётко заявляю: направляйте помощь Украине», — заявил генсек НАТО.

Ранее командующий объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль заявил, что украинские силы на передовой уступают в численности российской армии примерно в семь — десять раз.