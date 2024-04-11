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Украинский военачальник признал, что силы ВСУ уступают российским в 7—10 раз

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Украинские силы на передовой уступают в численности российской армии примерно в семь — десять раз. Об этом заявил командующий объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль.
Украинский военачальник признал, что силы ВСУ уступают российским в 7—10 раз
  • AP

«У нас нехватка личного состава», — цитирует его ТАСС.

По словам военачальника, одна бригада ВСУ в среднем может оборонять только 5 км фронта, в то время как требуется порядка 15.

Ранее он сообщил, что ВСУ держат оборону из последних сил.

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