Украинский военачальник признал, что силы ВСУ уступают российским в 7—10 раз

Украинские силы на передовой уступают в численности российской армии примерно в семь — десять раз. Об этом заявил командующий объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль.

«У нас нехватка личного состава», — цитирует его ТАСС.

По словам военачальника, одна бригада ВСУ в среднем может оборонять только 5 км фронта, в то время как требуется порядка 15.

Ранее он сообщил, что ВСУ держат оборону из последних сил.