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МИД: ждём от Армении данных о военно-политических договорённостях с Западом

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Москва ожидает от Еревана чёткой реакции и дезавуирования после сообщений СМИ о военно-политических договорённостях Армении с США и Европейским союзом.
МИД: ждём от Армении данных о военно-политических договорённостях с Западом
  • РИА Новости

Об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что ранее власти Армении заверяли, что развитие сотрудничества со странами Запада не направлено против третьих лиц.

«Мы, учитывая совокупность этих факторов, ожидаем от армянских властей чёткой реакции на появившиеся сведения. А в идеале — их дезавуирования», — заявила Захарова.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство призвало руководство в Ереване не дать Западу обмануть Армению.

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