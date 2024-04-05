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МИД России: призываем руководство в Ереване не дать Западу обмануть Армению

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Министерство иностранных дел России призывает руководство в Ереване не дать Западу обмануть Армению и повести страну по ложному пути, который чреват возникновением вакуума безопасности, серьёзных проблем в экономике и оттоком населения.
МИД России: призываем руководство в Ереване не дать Западу обмануть Армению
  • globallookpress.com
  • © Власов Сергей

Об этом в Москве заявили, комментируя состоявшуюся 5 апреля в Брюсселе встречу высокого уровня в формате Армения — США — Евросоюз.

«Заявленные в Брюсселе объёмы грантовой поддержки не идут ни в какое сравнение с многомиллиардными выгодами, которые Армения продолжает получать от взаимодействия с Москвой и в рамках ЕАЭС и СНГ», — напоминает МИД.

В Москве подчеркнули, что именно эти факторы в последние годы обеспечили кратное увеличение товарооборота — в четыре раза с 2018 года, а также, как следствие, рекордный рост экономики и повышение благосостояния населения.

В МИД также отметили, что России известно, что США и Евросоюз добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, а также вывода российской военной базы и пограничников.

Накануне стало известно, что Евросоюз планирует предоставить Армении оружие несмертельного действия и развивать со страной военно-техническое сотрудничество. 5 апреля глава Госдепа США Энтони Блинкен анонсировал предоставление Армении помощи более чем на $65 млн — по его словам, Штаты инвестируют в меры, связанные со сферами госуправления и экономики страны.

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