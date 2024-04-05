МИД: Россия знает, что США и ЕС добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС
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Так в Москве прокомментировали состоявшуюся 5 апреля в Брюсселе встречу высокого уровня в формате Армения — США — Евросоюз.
«Очевидно, что Запад хочет превратить Армению в инструмент реализации своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе», — говорится в заявлении министерства.
Накануне стало известно, что Евросоюз планирует предоставить Армении оружие несмертельного действия и развивать со страной военно-техническое сотрудничество.
5 апреля глава Госдепа США Энтони Блинкен анонсировал предоставление Армении помощи более чем на $65 млн — по его словам, Штаты инвестируют в меры, связанные со сферами госуправления и экономики страны.