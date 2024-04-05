МИД: Россия знает, что США и ЕС добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС

России известно, что США и Евросоюз под эфемерные обещания добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, а также вывода российской военной базы и пограничников, заявил российский МИД.

Так в Москве прокомментировали состоявшуюся 5 апреля в Брюсселе встречу высокого уровня в формате Армения — США — Евросоюз.

«Очевидно, что Запад хочет превратить Армению в инструмент реализации своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе», — говорится в заявлении министерства.

Накануне стало известно, что Евросоюз планирует предоставить Армении оружие несмертельного действия и развивать со страной военно-техническое сотрудничество.

5 апреля глава Госдепа США Энтони Блинкен анонсировал предоставление Армении помощи более чем на $65 млн — по его словам, Штаты инвестируют в меры, связанные со сферами госуправления и экономики страны.