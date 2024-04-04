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ЕС намерен предоставить Армении оружие несмертельного действия

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Евросоюз планирует предоставить Армении оружие несмертельного действия и развивать со страной военно-техническое сотрудничество, заявил глава делегации ЕС, посол Василис Марагос.
ЕС намерен предоставить Армении оружие несмертельного действия
  • AFP

«ЕС намерен поддержать Вооружённые силы Республики Армения с точки зрения предоставления вооружения несмертельного действия, речь идёт о существенной поддержке», — цитирует его ТАСС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что власти Армении «продают свой народ», разрывая связи с Москвой ради бонусов со стороны Запада.

Также в эфире канала «Звезда» она отметила, что её удивляет преклонение официального Еревана перед порядками и ценностями Евросоюза с учётом древнейшей цивилизации и культуры самой Армении.

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