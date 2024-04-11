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В Армении заявили, что сотрудничество с США и ЕС не направлено против ЕАЭС

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Сотрудничество Еревана с США и Евросоюзом не направлено против Евразийского экономического союза, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.
В Армении заявили, что сотрудничество с США и ЕС не направлено против ЕАЭС
  • Gettyimages.ru

По его словам, подобную политику ведут в экономике многие страны.

«Политика диверсификации торгово-экономических связей не направлена против каких-либо союзов, тем более против ЕАЭС», — цитирует Григоряна РИА Новости.

Министерство иностранных дел России ранее призвало руководство в Ереване не дать Западу обмануть Армению и повести страну по ложному пути, который чреват возникновением вакуума безопасности, серьёзных проблем в экономике и оттоком населения.

В МИД также отметили, что России известно, что США и Евросоюз добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС, а также вывода российской военной базы и пограничников.

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