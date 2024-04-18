Захарова: российский суверенитет над Южными Курилами неоспорим
- РИА Новости
«Российский суверенитет над этими островами не просто неоспорим, но он в принципе не является предметом для какого-либо обсуждения. Эту реальность никакие доклады, книги изменить не могут», — сказала она.
Ранее власти Японии назвали южную часть Курильских островов «незаконно оккупированными Россией».
Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью, в котором сказал: «У нас нет никаких территориальных споров со странами НАТО. У нас, в общем-то, уже больше ни с кем не существует территориальных споров. В том числе и с Японией».
Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами. Как отмечали в Кремле, пока какие-либо перспективы переговоров по мирному договору с Японией отсутствуют. По словам Дмитрия Пескова, Япония активно присоединилась к стану недружественных государств.
Курилы являются неотъемлемой частью Российской Федерации.