Власти Японии назвали южную часть Курильских островов «незаконно оккупированными Россией».

«Северные территории (так в Токио называют Южные Курилы. — RT) — это острова, над которыми Япония имеет суверенитет. Они являются исконной территорией Японии, но в настоящее время незаконно оккупированы Россией», — приводит ТАСС текст доклада по дипломатии японского МИД под названием «Синяя книга».

При этом в ведомстве отметили готовность к заключению мирного договора с Москвой.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее дал интервью, в котором сказал: «У нас нет никаких территориальных споров со странами НАТО. У нас, в общем-то, уже больше ни с кем не существует территориальных споров. В том числе и с Японией».

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами. Как отмечали в Кремле, пока какие-либо перспективы переговоров по мирному договору с Японией отсутствуют. По словам Дмитрия Пескова, Япония активно присоединилась к стану недружественных государств.

Курилы являются неотъемлемой частью Российской Федерации.