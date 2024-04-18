Володин заявил, что всем странам нужен закон об иноагентах
- РИА Новости
«Любая страна, если хочет стать суверенным государством, где народ имеет право самостоятельно определять своё будущее, обязана принять закон об иностранных агентах, суть которого заключается в запрете вмешательства извне во внутренние дела», — заявил он.
По мнению Володина, противники законопроекта об иноагентах действуют в интересах другого государства.
Ранее грузинский парламент принял законопроект об иноагентах в первом чтении.
После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что наложит вето на законопроект об иноагентах в случае его принятия в трёх чтениях.
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек на акции протеста в Тбилиси, у одного из них было изъято холодное оружие.