Володин заявил, что всем странам нужен закон об иноагентах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на фоне протестов в Грузии заявил, что всем странам необходим закон об иноагентах для защиты суверенитета.

«Любая страна, если хочет стать суверенным государством, где народ имеет право самостоятельно определять своё будущее, обязана принять закон об иностранных агентах, суть которого заключается в запрете вмешательства извне во внутренние дела», — заявил он.

По мнению Володина, противники законопроекта об иноагентах действуют в интересах другого государства.

Ранее грузинский парламент принял законопроект об иноагентах в первом чтении.

После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что наложит вето на законопроект об иноагентах в случае его принятия в трёх чтениях.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек на акции протеста в Тбилиси, у одного из них было изъято холодное оружие.