На акции в Тбилиси задержаны два человека, у одного изъято холодное оружие

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек на акции протеста в Тбилиси, у одного из них было изъято холодное оружие.

Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии.

«Несколько участников митинга не подчинились законному требованию полиции выразить протест в мирной форме, в результате чего два человека были задержаны», — говорится в релизе.

Ранее грузинский парламент принял законопроект об иноагентах в первом чтении.

После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что наложит вето на законопроект об иноагентах в случае его принятия в трёх чтениях.