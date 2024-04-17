На акции в Тбилиси задержаны два человека, у одного изъято холодное оружие
Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии.
«Несколько участников митинга не подчинились законному требованию полиции выразить протест в мирной форме, в результате чего два человека были задержаны», — говорится в релизе.
Ранее грузинский парламент принял законопроект об иноагентах в первом чтении.
После этого президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что наложит вето на законопроект об иноагентах в случае его принятия в трёх чтениях.