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Медведев заявил, что в ЕС планируют более жёсткий закон об иноагентах, чем в США

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В ЕС планируют принять более жёсткий закон об иноагентах, чем в США, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев заявил, что в ЕС планируют более жёсткий закон об иноагентах, чем в США
  • РИА Новости

«В Евросоюзе сейчас планируют принять собственную версию закона об иноагентах. Более жёсткую, чем даже в США, где он действует с 1938 года и серьёзно ограничивает деятельность широкого круга юридических и физических лиц», — заявил он.

Медведев отметил, что штрафы, тюрьма, депортация, ограничения нежелательных персон и организаций в правах — весь арсенал наперевес и применяется мгновенно.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала прекратить сравнивать российский закон об иностранных агентах с американским, поскольку «у США другая история и другой менталитет».

По её словам, ЕС может ввести более жёсткий аналог закона об иноагентах, чем в США.

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