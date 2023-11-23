Захарова: в Европе разрабатывается закон об иностранных агентах

В Европе ведётся разработка собственного закона об иностранных агентах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая в ходе организованной Минюстом международной научно-практической конференции «Державинские чтения».

Во время выступления она напомнила, что критики российского закона об иностранных агентах зачастую говорили: «В ХХI веке такое удумать!»

«Что теперь? В Брюсселе разрабатывается собственный, чётко по американским лекалам, собственный аналог FARA (закона США о регистрации иностранных агентов от 1938 года. — RT). В столице «просвещённой» (Европы. — RT) разрабатывается этот закон прямо сейчас», — заявила она.

Захарова также призвала прекратить сравнивать российский закон об иностранных агентах с американским, поскольку «у США другая история и другой менталитет».

При этом Захарова отметила, что, по её мнению, российский закон себя оправдал.

Ранее представитель Роскомнадзора заявил, что почти треть иностранных агентов отказываются следовать закону и не маркируют свои материалы.