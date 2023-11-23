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Роскомнадзор заявил об отказе трети иноагентов маркировать свои материалы

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Представитель Роскомнадзора заявил, что почти треть иностранных агентов отказываются следовать закону и не маркируют свои материалы.
Роскомнадзор заявил об отказе трети иноагентов маркировать свои материалы
  • РИА Новости

Об этом он сказал во время выступления на круглом столе по теме регулирования статуса иноагента на конференции «Державинские чтения».

Как отметил представитель ведомства, из более 500 действующих иноагентов порядка 70% — физические лица.

«С момента включения в реестр иностранных агентов почти 300, или 56%, прекратили деятельность по размещению материалов в публичном пространстве. Еще 12% выполняют требования по маркировке своих материалов, а 32% не маркируют свои материалы», — сообщил он.

По его словам, с 2018 года Роскомнадзор составил около 1,5 тыс. протоколов за отсутствие маркировки в материалах иностранных агентов, по которым суды назначили штрафы на сумму более 1 млрд рублей.

Ранее Савёловский суд Москвы на 40 тыс. рублей оштрафовал иностранного агента Алишера Моргенштерна* за нарушение закона о деятельности иностранных агентов.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

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