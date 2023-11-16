Суд оштрафовал Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах

Савёловский суд Москвы на 40 тыс. рублей оштрафовал иностранного агента Алишера Моргенштерна* за нарушение закона о деятельности иностранных агентов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что его признали виновным в нарушении ч. 2 ст.19.34 КоАП.

Протокол составлен из-за непредоставления отчётности иностранным агентом в уполномоченный орган.

В июне Савёловский суд Москвы оштрафовал иноагента Алишера Моргенштерна на 40 тыс. рублей за неуказание статуса иностранного агента в соцсетях.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.