Суд оштрафовал Моргенштерна за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях

Савёловский суд Москвы оштрафовал рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна* на 40 тыс. рублей за неуказание статуса иностранного агента в соцсетях.

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