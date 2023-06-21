Суд оштрафовал Моргенштерна за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях
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Об этом информирует РИА Новости.
«Назначить административное наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей», — заявила судья.
Ранее Пресненский суд Москвы оштрафовал ведущую Татьяну Лазареву** на 30 тыс. рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в соцсетях.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.
** Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 22.07.2022.