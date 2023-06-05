Суд оштрафовал Татьяну Лазареву на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Пресненский суд Москвы оштрафовал ведущую Татьяну Лазареву* на 30 тыс. рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в соцсетях.

Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Постановлением Пресненского районного суда города Москвы Лазарева оштрафована на 30 тысяч рублей», — сказала собеседница агентства.

Протокол на Лазареву Роскомнадзор составил в мае.

В конце мая на рэпера Алишера Моргенштерна** был составлен административный протокол из-за отсутствия маркировки о его статусе иностранного агента в социальных сетях.

* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 22.07.2022.

** Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.