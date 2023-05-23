РИА Новости: на Моргенштерна составили протокол за неуказание статуса иноагента
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Об этом РИА Новости рассказали в Савёловском суде Москвы.
По словам собеседника агентства, дата рассмотрения протокола пока не назначена.
Ранее Роскомнадзор составил протокол на иностранного агента Татьяну Лазареву** за отсутствие маркировки о её статусе иноагента в материалах в соцсетях.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.
** Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 22.07.2022.