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РИА Новости: на Моргенштерна составили протокол за неуказание статуса иноагента

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На рэпера Алишера Моргенштерна* составили административный протокол из-за отсутствия маркировки о его статусе иностранного агента в социальных сетях.
РИА Новости: на Моргенштерна составили протокол за неуказание статуса иноагента
  • globallookpress.com

Об этом РИА Новости рассказали в Савёловском суде Москвы.

По словам собеседника агентства, дата рассмотрения протокола пока не назначена.

Ранее Роскомнадзор составил протокол на иностранного агента Татьяну Лазареву** за отсутствие маркировки о её статусе иноагента в материалах в соцсетях.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

** Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 22.07.2022.

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