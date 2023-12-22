RT в Telegram
Подпишись

Захарова: ЕС может ввести более жёсткий аналог закона об иноагентах, чем в США

Короткая ссылка
Закон об иноагентах, который планирует принять Европейский союз, станет ужесточённой версией аналогичного закона в США. Об этом заявила 22 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Захарова: ЕС может ввести более жёсткий аналог закона об иноагентах, чем в США
  • РИА Новости
  • © Станислав Красильников

По её словам, представленный 12 декабря Европейской комиссией под предводительством Урсулы фон дер Ляйен «Пакет защиты демократии» станет очередным шагом по введению европейского закона об иноагентах — ещё более жёсткой версии американского закона о регистрации иностранных агентов.

«И это сделала Еврокомиссия, которая много лет критиковала Россию за «отход от демократии» в связи с появлением термина «иностранный агент»», — отметила Захарова в личном Telegram-канале.

Ранее Захарова призвала прекратить сравнивать российский закон об иностранных агентах с американским, поскольку «у США другая история и другой менталитет».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить