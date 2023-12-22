Захарова: ЕС может ввести более жёсткий аналог закона об иноагентах, чем в США

Закон об иноагентах, который планирует принять Европейский союз, станет ужесточённой версией аналогичного закона в США. Об этом заявила 22 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По её словам, представленный 12 декабря Европейской комиссией под предводительством Урсулы фон дер Ляйен «Пакет защиты демократии» станет очередным шагом по введению европейского закона об иноагентах — ещё более жёсткой версии американского закона о регистрации иностранных агентов.

«И это сделала Еврокомиссия, которая много лет критиковала Россию за «отход от демократии» в связи с появлением термина «иностранный агент»», — отметила Захарова в личном Telegram-канале.

Ранее Захарова призвала прекратить сравнивать российский закон об иностранных агентах с американским, поскольку «у США другая история и другой менталитет».