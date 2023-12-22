Захарова: ЕС может ввести более жёсткий аналог закона об иноагентах, чем в США
- РИА Новости
- © Станислав Красильников
По её словам, представленный 12 декабря Европейской комиссией под предводительством Урсулы фон дер Ляйен «Пакет защиты демократии» станет очередным шагом по введению европейского закона об иноагентах — ещё более жёсткой версии американского закона о регистрации иностранных агентов.
«И это сделала Еврокомиссия, которая много лет критиковала Россию за «отход от демократии» в связи с появлением термина «иностранный агент»», — отметила Захарова в личном Telegram-канале.
Ранее Захарова призвала прекратить сравнивать российский закон об иностранных агентах с американским, поскольку «у США другая история и другой менталитет».