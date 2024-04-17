МИД: Франция отозвала посла из Азербайджана для консультаций

Франция отозвала для консультаций своего посла в Азербайджане из-за действий Баку.

Об этом сообщил французский МИД.

«Франция приняла решение об отзыве для консультаций своего посла в Азербайджане в связи с продолжением в последние месяцы со стороны Азербайджана односторонних действий, наносящих урон отношениям между двумя нашими странами», — заявили в ведомстве.

Ранее глава азербайджанской Службы госбезопасности Али Нагиев заявил, что Франция создаёт шпионскую сеть в Азербайджане.

26 декабря МИД Азербайджана объявил двух сотрудников посольства Франции в Баку персонами нон грата. На следующий день в МИД Франции отвергли обвинения, выдвинутые Азербайджаном в отношении двух сотрудников посольства, и ответно объявили двух азербайджанских дипломатов персонами нон грата.