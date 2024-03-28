Служба госбезопасности: Франция создаёт шпионскую сеть в Азербайджане

Франция начала формировать шпионскую сеть в Азербайджане, заявил глава азербайджанской Службы госбезопасности Али Нагиев.

«Вместо того чтобы поддерживать мир в регионе, Франция поставляет оружие и боеприпасы Армении... Франция не ограничивается этим, для достижения своей цели через представителей своей спецслужбы привлекает к секретному сотрудничеству различных лиц, формирует шпионскую сеть, действует в ущерб национальной безопасности Азербайджана», — сказал он журналистам.

СГБ Азербайджана разоблачила эту деятельность, немедленно предприняв «необходимые и адекватные шаги», сказал Нагиев.

По словам главы ведомства, Париж подстрекает Ереван к «очередной войне, пытается реализовать свой план по превращению Южного Кавказа в поле боя».

«Мы должны быть всегда готовы к новым вызовам и всевозможным сценариям негативных процессов, происходящих в нашем регионе, не терять бдительность в вопросах надёжного обеспечения безопасности», — цитирует его ТАСС.

26 декабря МИД Азербайджана объявил двух сотрудников посольства Франции в Баку персонами нон грата. На следующий день в МИД Франции отвергли обвинения, выдвинутые Азербайджаном в отношении двух сотрудников посольства, и ответно объявили двух азербайджанских дипломатов персонами нон грата.

Ильхам Алиев отмечал, что Франция «готовит почву» для дестабилизации ситуации на Южном Кавказе и нового вооружённого конфликта в регионе.