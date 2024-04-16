РИА Новости: глава ГУР МО Буданов курировал покушение на блогера Шария
- AFP
- © Sergei SUPINSKY
По его данным, подготовкой совершённого 6 марта 2024 года покушения занималось ГУР Министерства обороны Украины, которое в тесном взаимодействии с СБУ разработало операцию «под чужим флагом» с целью физически устранить Шария, возложив при этом ответственность за его убийство на Россию.
«Непосредственно курировал операцию глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов», — отмечается в материале.
6 марта Шарий сообщил о нападении на его машину в Испании.
Позже он обвинил Владимира Зеленского в организации покушения на него в Испании.
Шарий попросил российские спецслужбы расследовать покушение на него.