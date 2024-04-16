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РИА Новости: глава ГУР МО Буданов курировал покушение на блогера Шария

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Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов курировал операцию против украинского блогера Анатолия Шария. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.
РИА Новости: глава ГУР МО Буданов курировал покушение на блогера Шария
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

По его данным, подготовкой совершённого 6 марта 2024 года покушения занималось ГУР Министерства обороны Украины, которое в тесном взаимодействии с СБУ разработало операцию «под чужим флагом» с целью физически устранить Шария, возложив при этом ответственность за его убийство на Россию.

«Непосредственно курировал операцию глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов», — отмечается в материале.

6 марта Шарий сообщил о нападении на его машину в Испании.

Позже он обвинил Владимира Зеленского в организации покушения на него в Испании.

Шарий попросил российские спецслужбы расследовать покушение на него.

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