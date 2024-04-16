РИА Новости: глава ГУР МО Буданов курировал покушение на блогера Шария

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов курировал операцию против украинского блогера Анатолия Шария. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.

По его данным, подготовкой совершённого 6 марта 2024 года покушения занималось ГУР Министерства обороны Украины, которое в тесном взаимодействии с СБУ разработало операцию «под чужим флагом» с целью физически устранить Шария, возложив при этом ответственность за его убийство на Россию.

«Непосредственно курировал операцию глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов», — отмечается в материале.

6 марта Шарий сообщил о нападении на его машину в Испании.

Позже он обвинил Владимира Зеленского в организации покушения на него в Испании.

Шарий попросил российские спецслужбы расследовать покушение на него.