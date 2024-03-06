Украинский блогер Шарий сообщил о нападении на его машину в Испании

Украинский блогер Анатолий Шарий, проживающий в Испании, сообщил о нападении на его машину.

«Только что в Испании произошло нападение на мою машину с автоматическим оружием», — написал он в Telegram.

По словам Шария, менее недели назад силовики Испании получили информацию о подготовке покушения. Он подчеркнул, что данные содержали конкретные фамилии.

Ранее сообщалось, что виллу Шария в испанской провинции Таррагона забросали «коктейлями Молотова».

В ноябре 2023 года одесский блогер Станислав Домбровский заявил, что у него сожгли дом и машину в Швейцарии.