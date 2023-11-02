У одесского блогера Домбровского сожгли дом и машину в Швейцарии
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Домбровский обвинил в произошедшем украинские власти, начальника контрразведки Украины Александра Поклада, а также Егора Буркина, которого он назвал главой наркокартеля.
«Вот плата за правду о наркокартеле, и украинской власти, и бывших друзьях», — написал он.
До этого в соцсетях появилась информация о том, что Домбровский связан с наркокартелем «Химпром». При этом в последнее время блогер стал открещиваться от наркокартеля и критиковать его.
Кроме того, в украинских соцсетях распространяется версия, что Домбровский мог сам поджечь дом для снятия с себя подозрения в связях с картелем.
Ранее сообщалось, что виллу украинского блогера Анатолия Шария в испанской провинции Таррагона забросали «коктейлями Молотова».