У одесского блогера Домбровского сожгли дом и машину в Швейцарии

Одесский блогер Станислав Домбровский заявил, что у него сожгли дом и машину в Швейцарии.

Домбровский обвинил в произошедшем украинские власти, начальника контрразведки Украины Александра Поклада, а также Егора Буркина, которого он назвал главой наркокартеля.

«Вот плата за правду о наркокартеле, и украинской власти, и бывших друзьях», — написал он.

До этого в соцсетях появилась информация о том, что Домбровский связан с наркокартелем «Химпром». При этом в последнее время блогер стал открещиваться от наркокартеля и критиковать его.

Кроме того, в украинских соцсетях распространяется версия, что Домбровский мог сам поджечь дом для снятия с себя подозрения в связях с картелем.

Ранее сообщалось, что виллу украинского блогера Анатолия Шария в испанской провинции Таррагона забросали «коктейлями Молотова».