Украинский блогер Шарий попросил спецслужбы России расследовать покушение на него

Украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий попросил российские спецслужбы расследовать покушение на него, произошедшее в Испании.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Информация, полученная мною на сегодняшний день, даёт мне повод обратиться к специальным службам Российской Федерации с просьбой о качественном расследовании», — сказал блогер.

Ранее Шарий обвинил Владимира Зеленского в организации покушения на него в Испании.

Также блогер заявил, что стрелявший в него попал на камеры видеонаблюдения.

6 марта Шарий сообщил о нападении на его машину в Испании.