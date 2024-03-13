Украинский блогер Шарий попросил спецслужбы России расследовать покушение на него
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Информация, полученная мною на сегодняшний день, даёт мне повод обратиться к специальным службам Российской Федерации с просьбой о качественном расследовании», — сказал блогер.
Ранее Шарий обвинил Владимира Зеленского в организации покушения на него в Испании.
Также блогер заявил, что стрелявший в него попал на камеры видеонаблюдения.
6 марта Шарий сообщил о нападении на его машину в Испании.