Блогер Шарий заявил, что стрелявший в него попал на камеры видеонаблюдения

Украинский блогер Анатолий Шарий, ранее утверждавший о совершённом на него покушении в Испании, заявил, что стрелявший в него попал на камеры видеонаблюдения.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, ему уже известно, «как уходил» нападавший. Он добавил, что есть свидетели.

«По ходу следования он попал на несколько камер, но это всё (изучение обстоятельств произошедшего. — RT) делается руками моей личной охраны», — отметил Шарий.

Ранее Шарий, проживающий в Испании, сообщил о нападении на его машину с автоматическим оружием.

Позже блогер обвинил Владимира Зеленского в организации покушения на него.

При этом правоохранительные органы Испании не смогли подтвердить покушение на Шария и его жену.