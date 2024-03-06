RT в Telegram
Подпишись

Блогер Шарий заявил, что стрелявший в него попал на камеры видеонаблюдения

Короткая ссылка
Украинский блогер Анатолий Шарий, ранее утверждавший о совершённом на него покушении в Испании, заявил, что стрелявший в него попал на камеры видеонаблюдения.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, ему уже известно, «как уходил» нападавший. Он добавил, что есть свидетели. 

«По ходу следования он попал на несколько камер, но это всё (изучение обстоятельств произошедшего. — RT) делается руками моей личной охраны», — отметил Шарий.

Ранее Шарий, проживающий в Испании, сообщил о нападении на его машину с автоматическим оружием.

Позже блогер обвинил Владимира Зеленского в организации покушения на него.

При этом правоохранительные органы Испании не смогли подтвердить покушение на Шария и его жену.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить