Блогер Шарий обвинил Зеленского в организации покушения на него в Испании

Украинский блогер Анатолий Шарий обвинил Владимира Зеленского в организации покушения на него, которое, по его словам, произошло утром 6 марта в Испании.

В своём Telegram-канале он заявил, что «другие варианты, кроме Зеленского, отпадают».

Свою версию он объяснил тем, что в украинских СМИ появилась «вонь», а «убийце дали уйти», не перекрыв дороги.

Шарий заявил, что свидетелей опросили «минимально».

Ранее Шарий, проживающий в Испании, сообщил о нападении на его машину с автоматическим оружием.

При этом правоохранительные органы Испании не смогли подтвердить покушение на Шария и его жену.