Блогер Шарий обвинил Зеленского в организации покушения на него в Испании
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В своём Telegram-канале он заявил, что «другие варианты, кроме Зеленского, отпадают».
Свою версию он объяснил тем, что в украинских СМИ появилась «вонь», а «убийце дали уйти», не перекрыв дороги.
Шарий заявил, что свидетелей опросили «минимально».
Ранее Шарий, проживающий в Испании, сообщил о нападении на его машину с автоматическим оружием.
При этом правоохранительные органы Испании не смогли подтвердить покушение на Шария и его жену.