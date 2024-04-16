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Россия и Иран обсудили судьбу россиянина на задержанном Тегераном судне Aries

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Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили судьбу россиянина на задержанном Тегераном судне Aries.
Россия и Иран обсудили судьбу россиянина на задержанном Тегераном судне Aries
  • РИА Новости

Об этом он рассказал ТАСС.

«Эта тема обсуждалась в ходе разговора двух министров иностранных дел. Сегодня будет пресс-релиз нашего МИД», — сказал Руденко.

По словам российского дипломата, иранская сторона обещала оказать всевозможное содействие для успешного разрешения этой истории.

Ранее сообщалось, что Иран обеспечит российским дипломатам доступ к россиянину Тимофею Колчанову, который находится на задержанном судне Aries.

До этого RT поговорил с супругой россиянина Тимофея Колчанова Марией. По её словам, о случившемся она узнала из новостей.

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