Россия и Иран обсудили судьбу россиянина на задержанном Тегераном судне Aries
- РИА Новости
Об этом он рассказал ТАСС.
«Эта тема обсуждалась в ходе разговора двух министров иностранных дел. Сегодня будет пресс-релиз нашего МИД», — сказал Руденко.
По словам российского дипломата, иранская сторона обещала оказать всевозможное содействие для успешного разрешения этой истории.
Ранее сообщалось, что Иран обеспечит российским дипломатам доступ к россиянину Тимофею Колчанову, который находится на задержанном судне Aries.
До этого RT поговорил с супругой россиянина Тимофея Колчанова Марией. По её словам, о случившемся она узнала из новостей.