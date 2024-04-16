Times of Israel: ХАМАС отвергло все пункты предложения об обмене заложников

Палестинское движение ХАМАС отвергло все пункты последнего предложения по сделке о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников.

Об этом пишет The Times of Israel.

«В ответ на последнее предложение о сделке с заложниками ХАМАС отклонило все ее пункты», — говорится в публикации.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху исключил остановку боевых действий в секторе Газа без освобождения заложников.

Также глава ХАМАС на Западном берегу Захер Джабарин в заявлении телеканалу Al Jazeera призвал президента Палестины Махмуда Аббаса немедленно прекратить координацию с Израилем в сфере безопасности.