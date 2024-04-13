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ХАМАС призвало Аббаса немедленно прекратить координацию с Израилем

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Глава ХАМАС на Западном берегу Захер Джаббарин в заявлении телеканалу Al Jazeera призвал президента Палестины Махмуда Аббаса немедленно прекратить координацию с Израилем в сфере безопасности.
ХАМАС призвало Аббаса немедленно прекратить координацию с Израилем
  • AP
  • © Jade Gao/Pool

«Палестинская администрация и Абу Мазен (Махмуд Аббас. — RT) должны немедленно прекратить координацию в сфере безопасности с оккупацией», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что Израиль вооружил поселенцев для нападений на палестинцев на Западном берегу.

Ранее армия Израиля сообщила, что направляет на Западный берег реки Иордан дополнительные войска из-за столкновений еврейских поселенцев с палестинцами.

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